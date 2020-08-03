شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار التراجع.. 157 إصابة و23 وفاة بكورونا في مصر والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر أمس الاثنين، تسجيل 157 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولا من 167 الأحد في حين بلغت الوفيات 23 حالة مقابل 31 في اليوم السابق.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 94640 حالة من ضمنهم 44066 حالة تم شفاؤها، و4888 حالة وفاة".
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