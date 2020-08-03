شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تسجل 59 إصابة بكورونا و 798 في غانا والان نبدء بالتفاصيل
سجلت موريتانيا خلال الساعات الـ24 الماضية 59 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأوضحت وزارة الصحة في موريتانيا أمس، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 6382 حالةً، فيما وصل عدد حالات الوفيات 157 حالةً.
كما سجّلت غانا خلال الساعات الـ24 الماضية 798 إصابةً جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأوضحت وزارة الصحة في غانا، أمس، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 37812 حالة مؤكدة، فيما بلغ عدد الوفيات 191.
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