شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا في أفريقيا تتجاوز 20 ألفاً والان نبدء بالتفاصيل

بلغ عدد حالات الوفاة الناتجة عن مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في أنحاء القارة الأفريقية 20288 حالة اليوم بينما وصل عدد حالات الإصابة إلى 957035 وفق ما ذكر المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتُعدّ جنوب أفريقيا الدولة الأكثر تضرراً في القارة من ناحية حالات الإصابة حيث سجلت 511485 حالةً تليها مصر التي سجلت 94483 حالةً ثم نيجيريا 43841 حالةً.