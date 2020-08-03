شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا في أفريقيا تتجاوز 20 ألفاً والان نبدء بالتفاصيل
بلغ عدد حالات الوفاة الناتجة عن مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في أنحاء القارة الأفريقية 20288 حالة اليوم بينما وصل عدد حالات الإصابة إلى 957035 وفق ما ذكر المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.
وتُعدّ جنوب أفريقيا الدولة الأكثر تضرراً في القارة من ناحية حالات الإصابة حيث سجلت 511485 حالةً تليها مصر التي سجلت 94483 حالةً ثم نيجيريا 43841 حالةً.
كانت هذه تفاصيل خبر وفيات كورونا في أفريقيا تتجاوز 20 ألفاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.