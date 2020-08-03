حاكم نيويورك يهاجم الحكومة جراء كورونا: أسوأ أخطائها بالتاريخ الحديث

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هاجم آندرو كومو حاكم ولاية نيويورك، الحكومة الأمريكية وولايات أخرى، الإثنين لفشلها في التعامل بجدية مع أزمة فيروس كورونا بعدما رأت الدمار الذي تسببت فيه الجائحة في ولايته خلال الربيع.



وقال كومو إن "الولايات التي تقفز فيها حالات الإصابة بالمرض حاليا مثل تكساس وفلوريدا اتبعت نهج الحكومة الاتحادية في التهوين من شأن الوباء مما جعلها تعيد فتح اقتصاداتها في وقت مبكر للغاية".

وقال كومو معلقا على تعامل الحكومة الاتحادية مع الجائحة: "كان هذا أسوأ خطأ الحكومة في التاريخ الحديث.. إنكار الواقع الذي حدث في نيويورك كان خطأ".

ولفت كومو إلى أن "عدد المصابين بالفيروس في مستشفيات الولاية يقتصر على 536 وهو في أقل مستوى منذ مارس/آذار".

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حذرت مستشارة البيت الأبيض بشأن فيروس كورونا المستجد ديبورا بيركس ، الإثنين، من أن الولايات المتحدة دخلت "مرحلة جديدة" في ما يتعلق بالوباء، حيث باتت المناطق الريفية مهددة كما المدن الكبرى.

وبلغ إجمالي الإصابات في الولايات المتحدة حتى الآن بالفيروس 4,665,002 والوفيات 154,834، ما يجعلها الدولة الأكثر تضررا جراء الفيروس في العالم.

وسجلت 47,508 إصابات جديدة في 24 ساعة الماضية، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكن الإثنين.