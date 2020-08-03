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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 4 ملايين و649 ألف مصاب بكورونا في أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الاثنين إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ أربعة ملايين و649 ألفا و102 حالة، بزيادة 47576 حالة عن الإحصاء السابق، مضيفة أن عدد الضحايا زاد بواقع 469 وفاة ليصل الإجمالي إلى 154471.
ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض كوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم أول أمس الأحد مقارنة بتقرير اليوم السابق.
ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.
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