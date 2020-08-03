خوان كارلوس يغادر للمنفى

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"الخليج 365" من لندن: أعلن عاهل إسبانيا السابق، الملك خوان كارلوس الأول، أنه سيغادر إسبانيا للعيش في بلد آخر وسط فضيحة مالية. وقال البيت الملكي في بيان يوم الاثنين إن الملك السابق أبلغ ابنه الملك فيليبي أنه قرر مغادرة إسبانيا.

ويأتي قرار الملك السابق (82 عاما) الذي حكم إسبانيا من 1975 إلى 2014 عندما تنازل لصالح ابنه فيليب السادس، على خلفية سلسلة من الفضائح المالية التي طالت اسم الملك.

وتهدد الفضائح المالية، التي تبلغ 100 مليون دولار بتقويض النظام الملكي. وقال رئيس الوزراء الإسباني مؤخرا إنه وجد تطورات بشأن خوان كارلوس "مقلقة".

تراجع سمعة

وتراجعت سمعة الملك خوان كارلوس الأول الذي حكم لأربعة عقود، منذ تنازله عن العرش، بسبب شائعات مستمرة حول العشاق والفساد والحسابات المصرفية السويسرية.

ونشر موقع العائلة الملكية على الإنترنت يوم الاثنين رسالة من خوان كارلوس إلى نجله الملك فيليبي السادس، يقول فيها: "أبلغكم بقراري المدروس بالانتقال ، خلال هذه الفترة ، خارج إسبانيا".

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وقال الملك السابق في رسالة إلى ابنه: "مسترشداً بقناعي، يمكنني تقديم أفضل خدمة للإسبان ومؤسساتها ولكم كملك، أنا أبلغ قراري بالابتعاد عن إسبانيا. إنه قرار أتخذه بشعور عميق ولكن بهدوء كبير". وأضاف: "لقد كنت ملك إسبانيا لما يقرب من 40 عامًا وخلال ذلك الوقت طوال الوقت، كنت دائمًا أرغب في الحصول على الأفضل لإسبانيا وللتاج".

وختم الملك خوان كارلوس الذي وقع شخصيا على الرسالة بالقول: "مع المودة كما هو الحال دائمًا، والدك".

وأطلق محللو التلفزيون الإسباني على الفور إعلان الملك السابق عن تركه إسبانيا كمخرج "خلفي". وأصرت الصحفية جيما لوبيز على أن قراره يجب ألا يمنع إجراء تحقيق كامل في أنشطة خوان كارلوس التجارية.

وأضافت: "يوم وفاته، لست متأكدة من أن الكيفية الحالية لتصرفه ستكون مواتية كما كانت حتى الآن". كما تساءلت لوبيز عما إذا كان يمكن أن يحصل على جنازة رسمية.