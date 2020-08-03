الدفاعات الجوية السورية تتصدى لـ"أهداف معادية" في سماء دمشق

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات):
قال وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، اليوم الاثنين، إن الدفاعات الجوية السورية "تصدت لأهداف معادية في سماء ريف دمشق الجنوبي الغربي"، دون ذكر مزيدًا من التفاصيل.
من جانبها، نقلت صحيفة "الوطن" السورية، عن مصادر محلية في القُنيطرة، أن "العدوان الصهيوني استهدف التل الأحمر في ريف القنيطرة الجنوبي الغربي بـ 4 قذائف حتى الآن، وانطلق من تل الفرس في الجولان المحتل".
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