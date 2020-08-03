بالأسماء.. ضحايا حادث الطريق الصحراوي الشرقي بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

حصل "الخليج 365" على أسماء الضحايا الأربعة عشر في حادث انقلاب سيارة أجرة (ميكروباص) على الطريق الصحراوي الشرقي، دائرة مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج.

ضمت أسماء الضحايا:

أسامة سراج الدين - ٢٥ عامًا (لقي مصرعه)، وخليفة عبدالعزيز - 25 عامًا (أصيب بكسر بالذراع الأيمن)، وأحمد ماهر محمود - 30 عامًا (أصيب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد)، وخلود ماهر محمود - 15 عامًا (أصيبت بكسر في القدم اليسرى).

كما أصيب في الحادث: محمد تميم عبدالغني - 65 عامًا (أصيب بخلع في الكتف الأيمن)، وكريم هريدي عبداللاه - 12 عامًا (أصيب بكسر)، ومحمد أحمد محمد - 8 سنوات (أصيب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد)، وإيهاب عبدالعال عبدالرحيم - 22 عامًا (أصيب بكسر).

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كما أصيب حسين السيد أحمد - 22 عامًا، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وعبدالحميد عبدالعال عبدالرحيم - 22 عامًا، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، ولمياء أشرف حسن - 14 عامًا، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

وأصيبت زينب أبو سريع أحمد - 60 عامًا بكسر بالفخذ الأيسر، ومحمود خالد فؤاد - 8 سنوات، بكسر بالذراع الأيسر، وهاني فؤاد محمد - 20 عامًا، بجرح متهتك بالذراع.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة مساء، اليوم الإثنين، بالحادث الذي وقع على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم.

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