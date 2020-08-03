سوريا تُسجل 38 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الصحة السورية تسجيل 38 إصابة جديدة بكورونا وهو أعلى رقم يومي بتم تسجيله في البلاد، إضافة إلى حالتي وفاة. وأضافت الوزارة أن إجمالى الإصابات بالفيروس ارتفع بذلك إلى 847 Advertisements إصابة، وكذلك أعلنت تسجيل حالتي وفاة جديدتين لتصل الوفيات إلى 46. إصابة، وكذلك أعلنت تسجيل حالتي وفاة جديدتين لتصل الوفيات إلى 46. كما أعلنت الوزارة شفاء 12 حالة من الإصابات المسجلة ليصبح إجمالي المتعافين من الفيروس 268. إجمالي المتعافين من الفيروس 268. يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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