أفغانستان: 29 قتيلاً وهروب 300 شخص في هجوم سجن ننجرهار

أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم الإثنين، عن ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم تبناه تنظيم داعش الإرهابي على سجن مركزي بولاية ننجرهار شرقي البلاد، إلى 29 قتيلًا وأكثر من 50 جريحًا.

ونقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية عن الناطق باسم حاكم الولاية عطاء الله خوجياني، قوله إن السلطات الأمنية تحتجز 1025

Advertisements

سجينًا من بين 1793 شخصًا كانوا في السجن المركزي خلال عملية الهرب التي صاحبت الهجوم الذي شنّه تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأشار خوجياني، إلى أن 430 سجينًا تم احتجازهم أحياء فيما البقية قتلوا أو أصيبوا، على حد قوله،

ما يعني أن حوالي 300 سجين هاربون حتى الآن.

وتابع، في البيان: "قتل 29 شخصًا خلال الهجوم، بينهم مدنيون ورجال أمن وسجناء، وأصيب أكثر من 50 آخرين"، موضحًا أن 8 من بين منفذي الهجوم قتلوا.

وتمكن عدد من السجناء من الهروب خلال الأحداث التي شهدها السجن، أمس الأحد، ودعا خوجياني، المواطنين إلى الإبلاغ بأي معلومة قد تساعد في العثور على هؤلاء الفارين.