المغرب يُسجل 659 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الصحة المغربية، اليوم الإثنين ، عن تسجيل 659 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 26126 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي.
وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربيةبأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية من التحاليل المختبرية، قد بلغ 1290665 منذ بداية انتشار الفيروس فى المغرب.
وأضاف البيان أنه تم تسجيل 19 حالة وفاة جديدة، ليصل
كما تم تسجيل 533 حالة شفاء إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 18968 حالة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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