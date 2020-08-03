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خلية الأزمة العراقية في بابل تُقرر تطبيق الحظر الصحي الكامل

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أصدرت خلية الأزمة العراقية في بابل، اليوم الإثنين، عددًا من القرارات الخاصة بمكافحة ، من بينها تطبيق الحظر الصحي "الكامل" في مدن المحافظة كافة.

وقالت الخلية في بيان أوردته قناة السومرية نيوز العراقية إنها عقدت اليوم، اجتماعًا قررت

فيه "مطالبة وزارة الصحة بدعم دائرة صحة بابل بالتخصيصات المالية والمواد الوقائية، وتفعيل اللجان العلمية والصحية في الدائرة كي تمارس دورها بالشكل الصحيح، فضلًا عن تطبيق المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات بحق المخالفين لإجراءات الوقاية والمتمثلة بارتداء الكمامات والقفازات وتطبيق التباعد الاجتماعي".

 

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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