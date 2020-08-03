أعلنت ولاية فلوريدا الأمريكية تسجيل 4716 إصابة جديدة و73 حالة وفاة بكورونا المستجد (كوفيد-19).
أضافت سلطات الولاية، اليوم الإثنين، أن هذه الحالات الجديدة ترفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي في
يُشار إلى أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ارتفعإلى حوالي 4.7 مليون شخص.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر فلوريدا الأمريكية تُسجل 4716 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.