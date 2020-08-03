بسبب كورونا.. النرويج تُعلن وقف نزول السفن السياحية بموانئها

أعلنت السلطات النرويجية، اليوم الإثنين، أنها ستوقف النزول في موانئها من جميع السفن السياحية التي يفوق عدد ركابها 100 شخص، وذلك بعد رصد إصابات بفيروس كورونا على متن إحدى السفن السياحية.
وذكرت الصحة النرويجية أن القواعد الجديدة ستطبق في البداية لمدة
وكان مصدر مسؤول في الصحة العامة النرويجية ذكرأمس الأحد أن الفحوص أثبتت إصابة أكثر من 40 شخصًا من أفراد طاقم وركاب باخرة سياحية فاخرة بمرض (كوفيد-19).
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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