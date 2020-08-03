مسام ينتزع 177637 لغما زرعها الحوثي

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير اليمن من الألغام، خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الماضي، من انتزاع 1,327 لغمًا، منها لغم واحد مضاد للأفراد، و96 لغما مضادة للدبابات، و1,229 ذخيرة غير متفجرة، وعبوة ناسفة واحدة. وبلغ إجمالي ما نزع منذ بداية المشروع حتى الآن 177,637 لغما، زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء. انتزاع 1327 لغمًا في أسبوع لغم واحد مضاد للأفراد 96 لغما مضادة للدبابات 1229 ذخيرة غير متفجرة عبوة ناسفة واحدة



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