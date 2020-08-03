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وقال تادروس أدهانوم، المدير العام للمنظمة، في إفادة صحفية عبر الإنترنت من مقر المنظمة في جنيف: “لا يوجد حل سحري في الوقت الحالي وقد لا يوجد أبدا”، بحسب وكالة “رويترز”.
وكانت منظمة الصحة العالمية أوصت في وقت سابق بتسريع البحث فيما يتعلق بمعرفة المصدر الحيواني لفيروس “كورونا” والحيوانات المحتملة لوجوده بها وتحسين فهم علم الأوبئة ومدى شدة فيروس كورونا؛ بما في ذلك آثاره الصحية طويلة المدى والديناميكيات الفيروسية مثل طرق الانتقال والطفرات المحتملة والمناعة والحماية، إضافة إلى فعالية تدابير الصحة العامة.
ودعت اللجنة إلى مواصلة مواجهة الأخبار المغلوطة عن الفيروس من خلال تطوير ونشر رسائل واضحة ومصممة خصيصا لفيروس كورونا وآثاره.
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كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية: “لا يوجد حل سحري وقد لا يوجد أبدا” للقضاء على كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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