كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر جعجع: لن يستقيم الوضع في لبنان والسبب "حزب الله" و"التيار الحر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بـ "الشفافية والصدق" لوزير الخارجية المستقيل ناصيف حتي، معتبرا أن الوضع في لبنان لن يستقيم طالما يمسك "حزب الله" و"التيار الحر" بالسلطة.

وقال جعجع في سلسلة من التغريدات على "تويتر"، اليوم الاثنين: "أحيي الوزير حتي على شفافيته وصدقه واستقامته، لأنه نادرا ما رأينا في لبنان وزيرا يستقيل انطلاقا من قناعاته، بل رأينا عكس ذلك تماما لجهة السعي المستميت من أجل التوزر ولو خلافا لكل قناعاتهم، ولكل ما صرحوا ونادوا به سابقا"، حسبما أوردت "شبكة "روسيا اليوم".

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وتابع: "بدا واضحا جدا من خلال كتاب استقالة الوزير حتي أن القوى السياسية الممسكة بالسلطة الفعلية ستحوِل لبنان إلى دولة فاشلة".

واعتبر أن الوضع في لبنان لن يستقيم "طالما أن "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" وحلفاءهما يمسكون برقاب السلطة في لبنان".

وجاء ذلك تعليقا على استقالة ناصيف حتي من منصب وزير الخارجية اللبناني، اليوم الاثنين، والذي علل خطوته بما وجده من "غياب إرادة فاعلة في تحقيق الإصلاح الهيكلي الشامل" في لبنان.