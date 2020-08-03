كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة العالمية تشير إلى بلد يحتذى به في مكافحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت ماريا فان كيرخوف رئيسة المجموعة الفنية لوحدة الأمراض الطارئة في منظمة الصحة العالمية، بإجراءات هانوي لمكافحة كوفيد-19، واعتبرت فيتنام بلدا يحتذى به على هذا الصعيد.

وقالت ماريا فان كيرخوف خلال مؤتمر صحفي: "تصرف الفيتناميون بسرعة وبشكل شامل، لديهم نظام يمكنه المساعدة في السيطرة على هذا الوباء. هذا ما نحتاج إلى رؤيته في جميع البلدان".

وشددت على أن فيتنام، لديها خبرة واسعة في محاربة الأمراض المعدية.

من جانبه، قال مدير برنامج الطوارئ الصحية لمنظمة الصحة العالمية: "فيتنام تعرضت لعبء منخفض للغاية ووفيات متدنية، ولا تترك أي فرصة أمام تفشي المرض، وتبذل قصارى جهدها لمنع انتشار الوباء".