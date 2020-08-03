كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تسجيل 90% نسبة شفاء من كورونا في الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية اليوم خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات الحالات والوضع الصحي لمرض كوفيد19 في الدولة إن الإمارات سجلت 90% نسبة شفاء من كورونا وتعد من الأعلى عالميا.

كما أجرت الإمارات أكثر من 5 ملايين فحص لمرضى كوفيد19 خلال الأيام الماضية، حسبما أورد موقع "اليمن العربي".

وأضاف: وصلنا في دولة الإمارات لنسبة شفاء تبلغ 90%، وهي نسبة من بين الأعلى عالمياً.

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وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية إجراءها إجراء 27,811 ألف فحص جديد، وتسجيل 164 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد19، ليصل العدد الإجمالي للحالات المسجلة في الدولة 61,163 حالة.

كما أعلنت تسجيل 248 حالة شفاء جديدة من مرض كوفيد19، ليبلغ مجموع حالات الشفاء في الدولة 54,863 حالة.

وأعلنت عدم تسجيل أي حالات وفاة لليوم الثالث على التوالي في الدولة ولا يزال 5,949 مريضاً بكوفيد19 يتلقون العلاج في الدولة بحسب البروتوكولات الصحية المتبعة.