كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الرئيس الروسي يعدل معايير منح جوازات السفر الدبلوماسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الاثنين مرسوما منح بموجبه نائب رئيس مجلس الأمن الروسي حق الحصول على جواز سفر دبلوماسي، ونشر المرسوم على موقع الكرملين.

ووفقا للمرسوم الجديد، أضيفت تعديلات على المرسوم الذي يحدد الشخصيات التي يحق لها الحصول على جواز سفر دبلوماسي، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

وبات هذا الحق بموجب التعديلات يشمل نائب رئيس مجلس الأمن الروسي وعقيلته، بما يمنحهما صفة سفير مفوض فوق العادة، وينسحب على نائب رئيس مجلس الأمن الروسي الحالي دميتري مدفيديف، رئيس الوزراء السابق.