كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "مودي" يحضر وضع حجر الأساس لمعبد هندوسي رغم إصابة وزير بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مسؤولون في الهند اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء ناريندا مودي، سيحضر حفل وضع حجر الأساس لمعبد هندوسي الأربعاء المقبل، على الرغم من إصابة وزير داخليته بمرض "كوفيد-19".

وقالت الجهة المسؤولة عن بناء المعبد مكان مسجد إسلامي أزيل قبل نحو 30 عاما، إن "التحضيرات مستمرة لزيارة مودي للمعبد الذي يقام لتمجيد (الملك/الرب الهندوسي رام) في بلدة أيوديا شمالي البلاد".

من جهتها، أكدت "فيشوا هيندو بريشاد"، وهي جماعة أخرى مشاركة في بناء المعبد، أن "مودي سيقوم بالزيارة"، فيما أشار مصدر مطلع، إلى أن "إعلانا رسميا بشأن الزيارة سيصدر غدا الثلاثاء".

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ودخل وزير الداخلية الهندي أميت شاه مستشفى خاصا قرب نيودلهي أمس الأحد، بعد 4 أيام من مشاركته في اجتماع لمجلس الوزراء حضره مودي.

ورفضت مصادر مطلعة، القلق غير المبرر من احتمال إصابة آخرين بالمرض بعد وزير الداخلية، قائلة إن "اجتماع الحكومة الماضي في مقر إقامة مودي كانت تتبع فيه إجراءات التباعد الاجتماعي".

وأظهرت بيانات من وزارة الصحة وشؤون الأسرة بالهند اليوم الاثنين تسجيل 52972 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل مجمل الإصابات إلى 1.8 مليون حالة، وهو ثالث أعلى معدل إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وسجلت الهند 771 حالة وفاة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 38135 وفاة، من بينهم وزير في ولاية أوتار براديش توفي أمس الأحد.