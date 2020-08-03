فيروس كورونا..6827 حالة قيد العلاج أغلبها في شمال المملكة و79 وضعها حرج

كشفت وزارة الصحة، مساء اليوم الاثنين، مجموع الحالات النشطة التي لا تزال تتلقى العلاج بمختلف مستشفيات المملكة

وبحسب ما أعلن عنه، معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة، في التصريح اليومي حول الوضع الوبائي في المغرب، فإن عدد الإجمالي للحالات النشطة قيد العلاج من فيروس كوفيد- 19، يبلغ حاليا 6827 حالة، أي بمعدل 19 حالة لكل 100 ألف نسمة، وهو بحسبه، أعلى معدل سجله المغرب منذ بداية الوباء.

وأضاف المتحدث نفسه، أن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تضم أكبر عدد الحالات النشطة، وهو (1955 حالة)، تليها جهة فاس-مكناس ( 1847حالة)، ومن ثم جهة الدار البيضاء-سطات (1545حالة).

وأفادت وزارة الصحة أن عدد الحالات النشطة في جهة مراكش-آسفي (576 حالة)، وفي جهة الرباط-سلا-القنيطرة (456حالة)، و(138 حالة) في جهة درعة تافيلالت، وبينما في جهة بني ملال-خنيفرة، توجد (126 حالة) قيد العلاج،

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وذكر المصدر نفسه أنه في الجهة الشرقية توجد( 88 حالة )قيد العلاج، وجهة الداخلة واد الذهب (52 حالة) نشطة، وفي جهة سوس ماسة (35 حالة)، وأقل عدد سجلته جهة العيون الساقية الحمراء التي توجد فيها 8 حالات نشطة، في حين توجد حالة واحدة في جهة كلميم واد نون.

ولفت المسؤول إلى أن مجموع الحالات الصعبة والحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة يصل إلى 79حالة، من ضمنها سبع حالات تحت التنفس الاصطناعي.

وأوضح معاذ المرابط أن هذه الحالات الحرجة تتوزع بين جهات الدار البيضاء-سطات (24 حالة من ضمنها 7حالات تحت التنفس الاصطناعي)، ومراكش-آسفي (19 حالة حرجة)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (16 حالة من ضمنها حالتان تحت التنفس الاصطناعي)، وفاس-مكناس (11 حالة من بينهم حالتان تحت التنفس الاصطناعي)والرباط-سلا-القنيطرة (7 حالات حرجة من بينهم 3 تحت التنفس الاصطناعي )، وجهة سوس ماسة (حالتان).