حصيلة كورونا في المغرب.. 659 إصابة جديدة و533 حالة شفاء و19 وفاة في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 659 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 26126 حالة منذ وصول الوباء إلى المغرب في الثاني من شهر مارس الماضي.

وكشفت وزارة الصحة في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب أنه تم تسجيل 533 حالة شفاء منذ الساعة السادسة من مساء يوم أمس الأحد، إلى الساعة الخامسة من اليوم الاثنين، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 18968 بنسبة 72.4 في المائة.

وأضافت المتحدثة تم تسجيل 19 حالة وفاة في 24 ساعة، لترتفع الحصيلة إلى 301 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.