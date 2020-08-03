بعد ظهور أعراض على 5 لاعبين.. فيروس “كورونا” يستنفر مكونات اتحاد طنجة

تعيش مكونات فريق اتحاد طنجة حالة من الترقب نتيجة ظهور أعراض فيروس “كورونا” المستجد على 5 من لاعبي الفريق عقب العودة من معسكر إعدادي بمدينة أكادير.
وكشف مصدر من “فارس البوغاز”، في حديثه مع “اليوم 24″، أن مسؤولي الفريق ربطوا الاتصال بالمصالح الصحية لإخبارها بالحالة الصحية للاعبين بعد ظهور أعراض “كوفيد 19” لدى 5 لاعبين.
وشدد المصدر ذاته على كون الأعراض التي أحس بها اللاعبون الـ 5 تتمثل أساسا في ارتفاع درجة الحرارة وفقدان حاسة الذوق، مبرزا في السياق ذاته أن الفريق ينتظر رد مسؤولي قطاع الصحية لإخضاع اللاعبين للتحاليل المخبرية الضرورية للتأكد من حالتهم الصحية.
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