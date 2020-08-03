قتلى وجرحى بانفجار في مصنع إيراني

الإثنين 3 أغسطس 2020

أفاد مدير العلاقات العامة لإدارة الحوادث والطوارئ الطبية بجامعة مشهد للعلوم الطبية الإيرانية بانفجار خزان في أحد المصانع في مدينة مشهد شمال شرقي البلاد أدى إلى مقتل شخص وإصابة 13 آخرين.



وقال محمد علي شاهي لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) مساء اليوم "الاثنين" أن الحادث وقع صباح اليوم في مصنع تبارك.

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وأضاف أن أحد الموظفين توفي وتم نقل 13 مصابًا إلى المستشفى، متابعا أن 12 منهم خرجوا حتى الآن.

يأتي الانفجار بعد سلسلة من الانفجارات التي شهدتها ايران في الأسابيع الماضية، وكان من بينها انفجار بمحطة للطاقة بمحافظة أصفهان وسط إيران وحوادث في موقع بارشين العسكري شرقي طهران ومنشأة نطنز النووية .