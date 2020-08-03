شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية محتملة في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل
وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق للصحفيين اليوم: إن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لاتزال تتصاعد في جميع أنحاء ليبيا حيث أبلِغَ عن أكثر من 3800 حالة و83 وفاة حتى الآن.
وأضاف أن القدرة على اختبار الأشخاص وتعقبهم ومعالجتهم لا تزال منخفضة للغاية في جميع أنحاء البلاد ولا تزال تتركز في طرابلس وبنغازي.
وأشار حق إلى أنه رداً على النقص الحاد في المسحات للاختبار في الجنوب أرسلت السلطات الصحية في طرابلس شحنة من 2000 مسحة إلى مدينة سبها.
وذكر أن نقص الوقود وانقطاع الكهرباء لأكثر من 18 ساعةً في اليوم يؤدي إلى تفاقم الظروف المعيشية السيئة للكثيرين في جميع أنحاء ليبيا، بينما تعاني المرافق الصحية من انقطاع الكهرباء ما اضطر البعض إلى تعليق العمليات مؤقتاً.
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