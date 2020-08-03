شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تسجّل 9 وفيات جديدة واليونان 77 إصابةً والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت أعداد وفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في بريطانيا إلى 46210 حالات بعد تسجيل تسع حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة البريطانية في بيان صحفي اليوم، أنها سجّلت 938 إصابة جديدة بالعدوى الذي رفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 305623 حالةً.

كما سجّلت اليونان حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 210 حالات.

وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية اليونانية في بيان لها اليوم، إلى أنه سُجّلت أيضاً 77 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات إلى 4737 حالةً.