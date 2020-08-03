شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تسجّل 9 وفيات جديدة واليونان 77 إصابةً والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت وزارة الصحة البريطانية في بيان صحفي اليوم، أنها سجّلت 938 إصابة جديدة بالعدوى الذي رفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 305623 حالةً.
كما سجّلت اليونان حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 210 حالات.
وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية اليونانية في بيان لها اليوم، إلى أنه سُجّلت أيضاً 77 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات إلى 4737 حالةً.
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تسجّل 9 وفيات جديدة واليونان 77 إصابةً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.