شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا.. المغرب: أعلى وفيات والجزائر: 507 إصابات والان نبدء بالتفاصيل

سجّل المغرب أعلى عدد وفيات بفيروس كورونا منذ بدء الوباء في البلاد حيث بلغ 19 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ العدد الإجمالي للمتوفين 401.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أنها سجّلت أيضاً 659 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ عدد المصابين 26126، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 18969 بعد تعافي 533 شخصاً.

كما سجّلت الجزائر 507 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ إجمالي عدد المصابين فيها 31972 حالةً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا اليوم إحصاء ثماني وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1239 حالة وفاة، مشيراً إلى مغادرة 482 شخصاً المستشفيات في يوم واحد بعد تعافيهم من الوباء ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 21901 حالةً.