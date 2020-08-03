شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 وزراء في غامبيا بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت الرئاسة الأسبوع الماضي أن الرئيس أداما بارو دخل في عزل ذاتي لمدة أسبوعين، بعد أن ثبتت إصابة نائبته إيساتو توراي بالمرض.
وأشارت في بيان صدر في وقت متأخر من مساء أمس، إلى أن وزير المالية مامبوري نجي، ووزير الطاقة فافا سانيانج، ووزيرة الزراعة أيمي فايبرو، أصيبوا أيضاً بالفيروس. ولم يفصح البيان عن تفاصيل بشأن الحالة الصحية للوزراء المصابين.
وسجلت غامبيا حتى الآن 498 حالة إصابة بالمرض وتسع وفيات فقط وهو من أقل الأعدد في منطقة غرب أفريقيا.
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