شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تسجل 556 إصابة بكورونا وإسبانيا 968 والان نبدء بالتفاصيل
وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان اليوم، إن السلطات سجلت 29 حالة وفاة جديدة خلال نفس الفترة بسبب كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 30294 حالة وفاة.
فيما سجّلت إسبانيا 968 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة وذلك في وتيرة أبطأ لانتشار العدوى مقارنة بالأسبوع الماضي عندما شهدت البلاد أكثر من ألف حالة جديدة يوميا لمدة ثلاثة أيام متتالية.
وقالت وزارة الصحة الإسبانية اليوم: إن إجمالي الإصابات بمرض كوفيد-19 بلغ 297054 ارتفاعاً من 288522. ويشمل ذلك نتائج فحوص الأجسام المضادة لأشخاص ربما تعافوا بالفعل من المرض.
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