رئيس الوزراء الكويتي: صحة أمير البلاد تشهد تحسنا ملحوظا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طمأن الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس الوزراء الكويتي، الحكومة والشعب على صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مؤكدا أنها "شهدت تحسنا ملحوظا".

جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي عقده مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي برئاسة الشیخ صباح خالد الحمد الصباح. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس خالد الصالح، في أعقاب الاجتماع، إن "رئيس الوزراء نقل تحيات وتقدير أمير البلاد للجميع على كريم متابعتهم واهتمامهم وطيب مشاعرهم". ودعا مجلس الوزراء بأن "يمن الله على أمير البلاد الصحة والعافية والعمر المديد وأن يعود إلى وطنه سالما معافى في القريب العاجل لمواصلة مسيرة العطاء". Advertisements وكان أمير الكويت غادر، الخميس الماضي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال فترة علاجه. وفي أعقاب ذلك أعلن الديوان الأميري الكويتي، الاستعانة بولي العهد الشيخ نواف الأحمد، لممارسة بعض اختصاصات أمير البلاد الدستورية مؤقتا. وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أجرى أمير الكويت زيارة للولايات المتحدة، تخللها استكماله فحوصات طبية.

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