انت الان تتابع مستشار بالبيت الأبيض يشكك في علاقة مايكروسوفت بالصين وسط محادثات تيك توك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلام للصين والولايات المتحدة بالقرب من شعار تيك توك في هذه الصورة الملتقطة في بكين يوم 16 يوليو 2020

قال مستشار بالبيت الأبيض يوم الاثنين إن أي مشتر محتمل لتيك توك له أنشطة في الصين قد يكون مشكلة، وذلك في ظل تقارير عن أن الرئيس دونالد ترامب يدرس السماح لشركة أمريكية لشراء تطبيق المقاطع المصورة القصيرة الشهير المملوك للصين بدلا من حظره بشكل صريح.

وبسؤاله على شبكة فوكس نيوز بشأن تصريحات مايكروسوفت عن أنها تسعى للاستحواذ على الشركة، أشار مستشار ترامب التجاري بيتر نافارو إلى محرك مايكروسوفت البحثي بينج ومنصتها سكايب، قائلا إنهما ”من العوامل المساعدة بشكل فعلي للرقابة والمتابعة والرصد من قبل الصين“.