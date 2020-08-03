السيول تدمر 2242 منزلا وتعمق آلام اليمنيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد معظم المحافظات اليمنية منخفضا جويا وسيولا كبيرة، جراء الأمطار الغزيرة التي أدت إلى تدمير وتضرر عدد كبير من المنازل والمزارع والطرقات، فضلا عن تضرر مساكن النازحين بعدد من المديريات اليمنية.

ووجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، محافظي مأرب وأبين والضالع وحجة وباقي المحافظات المتضررة من الأمطار والسيول، «بسرعة اتخاذ التدابير اللازمة لإغاثة المتضررين والنازحين وساكني الخيام لتجاوز تبعات آثار الأمطار والسيول التي تشهدها البلاد في عدد من المحافظات والمناطق وما ترتب عنها من تداعيات وأضرار».

وشدد الرئيس، خلال اتصالاته بالمحافظين، على «ضرورة تفعيل عمل اللجان الميدانية المعنية بالإغاثة والإنقاذ والحصر والمواساة لكل الضحايا، وحصر الأضرار المترتبة على ذلك بالتنسيق والتعاون مع اللجنة العليا للطوارئ»، داعيا إلى «تسخير كل الوسائل والإمكانات لتجاوز هذه المحنة»، وفق وكالة سبأ الحكومية.

وأشار إلى»أهمية مواصلة اتخاذ الاحتياطات اللازمة واستمراريتها من قبل جميع المواطنين والأجهزة المعنية»، وأكد على «حرص واهتمام الدولة بمعالجة كافة الأضرار التي خلفتها السيول والأمطار في عدد من المحافظات»، وناشد هادي»كل المنظمات والجهات المعنية في الداخل والخارج إلى تقديم المساندة والدعم المأمول».

وكانت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، أعلنت أن السيول جرفت بشكل كلي وجزئي مساكن 2.242 نازحا في محافظات مأرب وأبين والضالع

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يذكر أن نحو 22 شخصا لقوا حتفهم خلال الأسبوعين الماضيين، جراء السيول التي شهدتها مناطق مختلفة.

وكشف رئيس الدائرة الإعلامية لنقابة المعلمين اليمنيين، يحيى اليناعي أن ميليشيات الحوثي أجرت أخيرا تعديلات إضافية على المناهج الدراسية للعام التعليمي الجديد، محذرا من خطورة تعديل المناهج الدراسية وتوظيف محتواها العلمي على مستقبل اليمنيين ككل، وقال إن «ميليشيات الحوثي تعمل منذ عام 2016 بإصرار لجعل المناهج الدراسية في اليمن أساسا لتشكيل هوية الجيل القادم من اليمنيين في مناطق سيطرتها»، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأضاف أن «هذه التعديلات تخدم إيران التي تسعى لترسيخ وجودها في اليمن عبر التعليم، كما فعلت في لبنان وتفعل حاليا في سوريا، ولفت إلى «مذكرة الاتفاق الموقعة بين وزارتي التربية والتعليم في سوريا وإيران يوم 23 يناير الماضي، والتي قضت بإشراف إيران على تعديل المناهج الدراسية السورية وطباعتها في طهران، إضافة إلى نقل طهران تجاربها في مجالات التخطيط التربوي والمعدات التعليمية والكتب المدرسية والمحتوى التعليمي».

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