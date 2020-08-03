برهوم: إسرائيل تصدر أزماتها الداخلية إلى غزة

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وعد الناطق باسم حماس فوزي برهوم، في بيان صحفي، أن «قصف واستهداف الاحتلال الإسرائيلي لمواقع المقاومة في غزة رسالة تصعيد وعدوان، تهدف إلى تصدير أزماته الداخلية على أهلنا في القطاع».
وقال برهوم إن الغارات على غزة ترمي إلى «حرف الأنظار عما يجري في داخل إسرائيل من تطورات وأوضاع سياسية متفاقمة»، وأضاف أن «المقاومة الباسلة، التي تعي جيدا طبيعة ما يخطط ويفكر به الاحتلال وآليات التعامل معه، لن تسمح له بأن تكون غزة مسرحا لتصدير هذه الأزمات».
وشنت إسرائيل الليلة الماضية غارات جوية على قطاع غزة بعد إطلاق صاروخ على جنوب أراضيها، من دون وقوع إصابات في الحادثتين.
وذكرت مصادر فلسطينية أن طائرات إسرائيلية استهدفت بعدد من الصواريخ أراضي زراعية وموقع تدريب لجماعات مسلحة في جنوب قطاع غزة، مما خلف أضرارا مادية.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف موقعا لإنتاج الباطون المستخدم لحفر بنى تحتية تحت الأرض تابعة لحماس.
ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق القذيفة الصاروخية. ويشهد قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس تراجعا كبيرا في حدة التوتر مع إسرائيل منذ عدة أشهر.
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