11 مليونا يتعافون من كورونا حول العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اقترب 11 مليون شخص من التعافي من فيروس كورونا المستجد حول العالم، وفق البيانات المجمعة التي أظهرتها جامعة جوتز هوبكنز الأمريكية أمس، فيما تجاوز المصابون 18 مليون شخص، ووصل عدد الوفيات إلى 689 ألفا. وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا والمكسيك وبيرو وتشيلي وكولومبيا وإيران والمملكة المتحدة وإسبانيا وباكستان وإيطاليا وبنجلاديش وتركيا. كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والمملكة المتحدة والهند وإيطاليا وفرنسا.

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