التحقيق في انقطاع الكهرباء والماء بالجزائر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أمر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أمس الأول بفتح تحقيق فيما وصفته الحكومة بأعمال منظمة لهز استقرار البلاد، بعد نقص السيولة في البنوك، ونشوب حرائق ضخمة في الغابات، وانقطاع التيار الكهربائي، وإمدادات المياه. وعانى السكان في العاصمة الجزائر ومدن أخرى من انقطاع الكهرباء، ومياه الشرب في الأيام الماضية، خاصة أثناء عطلة عيد الأضحى. ويحاول تبون الذي انتخب في ديسمبر الماضي تحقيق الاستقرار بعد احتجاجات حاشدة في العام الماضي أطاحت بسلفه عبدالعزيز بوتفليقة، ودفعت السلطات لسجن عدد من المسؤولين بتهم فساد. وتحرص الحكومة على احتواء القلاقل الاجتماعية، وسط ضغوط مالية نجمت عن هبوط حاد في عائدات الطاقة، التي تمثل المصدر الرئيسي لتمويل ميزانية الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول، أوبك.

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