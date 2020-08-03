24 قتيلا في اشتباكات بين داعش والقوات الأفغانية

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وأصيب 43 شخصا آخرون جراء الهجوم، وفقا لما قاله عطا الله خوجياني المتحدث باسم حاكم الإقليم. وكان المهاجمون قد فجروا سيارة مفخخة ثم أطلقوا النار في الهجوم الذي بدأ أمس الأول واستمر نحو 17 ساعة.
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