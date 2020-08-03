شكرا لقرائتكم خبر 24 قتيلا في اشتباكات بين داعش والقوات الأفغانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مسؤول أمس أن 24 شخصا على الأقل، من بينهم ثلاثة مهاجمين، قتلوا في أفغانستان بعد أن هاجم مسلحو تنظيم داعش السجن المركزي في جلال أباد، عاصمة إقليم ننجرهار شرقي أفغانستان. وأصيب 43 شخصا آخرون جراء الهجوم، وفقا لما قاله عطا الله خوجياني المتحدث باسم حاكم الإقليم. وكان المهاجمون قد فجروا سيارة مفخخة ثم أطلقوا النار في الهجوم الذي بدأ أمس الأول واستمر نحو 17 ساعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 24 قتيلا في اشتباكات بين داعش والقوات الأفغانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.