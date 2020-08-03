شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع رأى يكشف: 59.9% من الأتراك يرفضون النظام الرئاسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد استطلاع جديد للرأى أجراه، "مركز أوراسيا لأبحاث الرأى العام"، أن نسبة الراغبين بالنظام البرلمانى على حساب النظام الرئاسى بلغت 59.9%، وتناول الاستطلاع: "من هو رئيس الحزب الأكثر إعجابًا.. هل تجد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ناجحا فى مهمته.. هل لو عُقدت انتخابات مبكرة سيفوز أردوغان؟".

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وحول إجابة سؤال: من هو أكثر رئيس حزب نال إعجابكم؟ صوت 42.1% من الأصوات بأنهم غير معجبين بأداء أردوغان، فيما صوت 37.8% بأنهم معجبون به، وبلغت نسبة من امتنعوا عن الإجابة 20.1%، وأكد 58.9% من المشاركين في الاستفتاء أنهم يفضلون النظام البرلمانى، ولا يرغبون فى النظام الرئاسى، فى حين صوت 32% من المشاركين لصالح النظام الرئاسى، و9.1% لم يقرروا.

ولم يتوقع المشاركون عقد انتخابات مبكرة، حيث صوت 56.4% من المشاركين بـ"لا" فيما صوت 33.5% بـ"نعم" وبقي 1.1% لم يقرروا،وإجابة على سؤال في حالة تم عقد انتخابات هل سيفوز أردوغان؟ أجاب 44.9% من المشاركين بـ"نعم"، وأجاب 45% من المشاركين بـ"لا"، فيما قال 9.4% من المشاركين بأن ذلك يتوقف على المرشحين الآخرين.