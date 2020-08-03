بعد توقيفها من طرف السلطات المحلية.. إعادة برمجة الوقت المتبقي من مباراة وداد تمارة و”الكاك”

قررت العصبة الاحترافية لكرة القدم إعادة برمجة الوقت المتبقي من مباراة وداد تمارة والنادي القنيطري، لحساب منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدرجة الثانية، بعد توقيفها من طرف السلطات المحلية.

وكشفت العصبة، في بلاغ لها، أن المباراة ستلعب بعد غد الأربعاء بداية من الخامسة فوق أرضية الملعب البلدي بمدينة تمارة، وستنطلق بداية من الدقيقة 16 مع تقدم الفريق المحلي بهدف دون مقابل.

وكانت مباراة الفريقين التماري والقنيطري قد توقفت في الدقيقة 16 حينما كان الفريق التماري متقدما بهدف دون مقابل، بعد تدخل السلطات المحلية بتمارة نتيجة تأكد إصابة لاعبين من الفريق القنيطري بفيروس “كورونا” رغم عدمحضورهما، وذلك من خلال التحاليل المخبرية التي يخضع لها جميع اللاعبين قبل انطلاق المباريات تطبيقا للبروتوكول الصحي لمنع تفشي الجائحة في الأوساط الكروية.