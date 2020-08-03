الرجاء “يقترب” من التعاقد مع مهاجم المولودية الوجدية

بلال نوالي – صحافي متدرب

بات فريق الرجاء البيضاوي قريبا من التعاقد مع مهاجم مولودية وجدة وائل السعداوي استعدادا لمنافسات الموسم الرياضي المقبل.

ودخل فريق الرجاء الرياضي في مفاوضات جادة مع اللاعب، إذ أكدت بعض المصادر أن السعداوي تفق مع مدرب الرجاء جمال السلامي من أجل الإنضمام للفريق بموجب عقد مدته 3 سنوات.

يذكر أن اللاعب رقم 7 في صفوف مولودية سجل في المباراة الأخيرة التي جمعت فريقه بفريق الوداد الرياضي لحساب مؤجل البطولة الاحترافية، والذي انتهى بالتعادل هدف في كل شبكة.