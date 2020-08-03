بلال نوالي – صحافي متدرب
بات فريق الرجاء البيضاوي قريبا من التعاقد مع مهاجم مولودية وجدة وائل السعداوي استعدادا لمنافسات الموسم الرياضي المقبل.
ودخل فريق الرجاء الرياضي في مفاوضات جادة مع اللاعب، إذ أكدت بعض المصادر أن السعداوي تفق مع مدرب الرجاء جمال السلامي من أجل الإنضمام للفريق بموجب عقد مدته 3 سنوات.
يذكر أن اللاعب رقم 7 في صفوف مولودية سجل في المباراة الأخيرة التي جمعت فريقه بفريق الوداد الرياضي لحساب مؤجل البطولة الاحترافية، والذي انتهى بالتعادل هدف في كل شبكة.
كانت هذه تفاصيل خبر الرجاء “يقترب” من التعاقد مع مهاجم المولودية الوجدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.