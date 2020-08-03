كورونا تحول “جامع الفنا” إلى فضاء قاحل.. وتجارها يشتكون من الكساد: الحلقة هي كلشي.. منين غابت ماتت الحركة بـ90%- فيديو

فيديو: عبد الله آيت شريف

تحولت ساحة جامع الفنا في مدينة مراكش إلى ساحة خلاء، جراء تدابير الطوارئ الصحية، التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد، ما تسبب، أيضا، في كساد كبير لدى التجار، والباعة المتمركزين فيها.

وعبر عدد من باعة العصير في الساحة، وهم جزء أصيل من مكوناتها، عن استياء عميق مما آلت إليه الأوضاع، حيث أكد أحدهم في حديث لـ “اليوم 24” أن تجارتهم تراجعت بنحو 90 في المائة، بعدما انعدم قدوم المواطنين المغاربة، والأجانب إلى “جامع الفنا”، خصوصا مع منع نشاط “الحلقة”، الذي كان عامل جذب رئيسي للسياح.

وفي المقابل، اضطر عدد كبير من التجار، والباعة إلى إغلاق محلاتهم نتيجة لشبه الإنعدام، المسجل في الرواج التجاري.