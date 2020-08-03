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سوريا تسجل أعلى معدل يومي بإصابات كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تسجل أعلى معدل يومي بإصابات والان مع التفاصيل

الإثنين 3 أغسطس 2020

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 38 إصابة جديدة بكورونا وهو أعلى رقم يومي يتم تسجيله، إضافة إلى حالتي وفاة.

 

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وأضافت الوزارة أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع بذلك إلى 847 إصابة. كما أعلنت الوزارة عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين لتصل الوفيات إلى 46 وشفاء 12 حالة من الإصابات المسجلة ليصبح إجمالي المتعافين من الفيروس 268.

 

يدكر أن حصيلة الإصابات تتجاوز حاجز 30 إصابة لأول مرة منذ الإعلان عن أول إصابة في 22 من مارس الماضي، وكان أعلى رقم إصابات هو ما أعلنته الوزارة "الاحد" تسجيل 29 إصابة.

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