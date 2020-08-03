شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامي" تدين الهجوم الإرهابي على سجن في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف سجنا بمدينة جلال أباد شرقي أفغانستان، الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن خالص تعازيه لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أفغانستان، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين. وأكد الأمين العام مجددا وقوف المنظمة وتضامنها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية في مكافحتها الإرهاب والعنف والتطرف.

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