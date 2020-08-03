انتشال جثتين من نهر دجلة جنوب شرقي بغداد

أعلنت مديرية نجدة بغداد، الاثنين، عن انتشال جثتي غريقين من نهر دجلة جنوب شرقي بغداد.
وقال إعلام المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "زوارق النجدة ومفارز غواصي النجدة النهرية تمكنت من انتشال جثتين لغريقين من داخل نهر دجلة ضمن منطقة النهروان قرب الجسر الفرنسي".
وأضاف أنه "تم التعرف عليهما من خلال ذويهما وتسليم الجثتين وفق إجراءات أصولية".
وأضاف أنه "تم التعرف عليهما من خلال ذويهما وتسليم الجثتين وفق إجراءات أصولية".
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