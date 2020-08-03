نابولي يخسر جهود نجمه أمام برشلونة

رياضة 2020-08-03 | 19:56 1,283 مشاهدة

يواجه نابولي الإيطالي احتمال خوض مباراة السبت ضد مضيفه برشلونة الإسباني في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، من دون مهاجمه الدولي لورنتسو إنسينيي بسبب إصابة في فخذه بحسب ما أعلن الاثنين النادي الجنوبي.



ولم يحدد نابولي المهلة التي يحتاجها صاحب الـ29 عاماً للتعافي من الإصابة، مكتفيا بالقول أنه "سيراقب تطور الوضع "كل يوم بيومه". وقال بطل الكأس الإيطالية في بيان إن "إنسينيي مصاب في عضلة فخذه الأيسر، ما يهدد مشاركته في مباراة السبت حيث يمني فريقه النفس بالعودة من "كامب نو" ببطاقة التأهل إلى ربع النهائي، لكن المهمة لن تكون سهلة بعد أن اكتفى ذهاباً بالتعادل على أرضه 1-1 قبل تعليق المنافسات في مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد ".ولم يحدد نابولي المهلة التي يحتاجها صاحب الـ29 عاماً للتعافي من الإصابة، مكتفيا بالقول أنه "سيراقب تطور الوضع "كل يوم بيومه". وتعرض إنسينيي للإصابة السبت خلال المباراة التي فاز بها نابولي على ضيفه لاتسيو 3-1 في المرحلة الأخيرة من الدوري المحلي الذي أنهاه النادي الجنوبي سابعاً.



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