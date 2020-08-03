فرض حظر شامل على التجوال بين كردستان والمحافظات لمدة أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان، الاثنين، فرض حظر شامل على التجوال بين الإقليم والمحافظات لمدة أسبوع.





وأضافت الوزارة أنه "جاء في بيان صادر عن اللجنة أنه يتوجب على الأماكن العامة (المطاعم، المحال التجارية)، منع دخول المواطنين ممن لا يرتدون الكمامات الواقية، وأن الأماكن المخالفة ستخضع للإغلاق لمدة 10 أيام، وتفرض عليها غرامة مليون دينار عراقي".

وقالت الوزارة في بيان اطلعت الخليج 365 عليه، إن "اللجنة العليا لمكافحة كورونا في إقليم كردستان اتخذت اليوم، جملة من الإجراءات من بينها فرض حظر شامل للتجوال بين الإقليم والمحافظات العراقية والإدارات المستقلة لمدة أسبوع"، مشيرة إلى أن "جميع الأماكن العامة ستبقى مغلقة بما فيها العيادات الطبية وستكون أيضا مغلقة لمدة ١٤ يوما".وأضافت الوزارة أنه "جاء في بيان صادر عن اللجنة أنه يتوجب على الأماكن العامة (المطاعم، المحال التجارية)، منع دخول المواطنين ممن لا يرتدون الكمامات الواقية، وأن الأماكن المخالفة ستخضع للإغلاق لمدة 10 أيام، وتفرض عليها غرامة مليون دينار عراقي".

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