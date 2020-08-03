مقتل شخص بنزاع عشائري شمالي الناصرية

أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، الاثنين، بأن شخصاً قتل جراء نزاع عشائري شمالي مدينة الناصرية.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "نزاعاً عشائرياً اندلع مساء اليوم، في قضاء الشطرة الكائن شمالي مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "النزاع العشائري أسفر عن مقتل شخص في حصيلة أولية".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "النزاع العشائري أسفر عن مقتل شخص في حصيلة أولية".
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