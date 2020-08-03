بعد نائبة الرئيس.. 3 وزراء بحكومة جامبيا في قبضة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الرئاسة في جامبيا، الإثنين، إن 3 وزراء ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد وذلك، في مؤشر جديد على أن المرض آخذ في الانتشار بين كبار المسؤولين بعد الإعلان عن إصابة نائبة الرئيس بالمرض الأسبوع الماضي.



وذكرت الرئاسة الأسبوع الماضي أن الرئيس أداما بارو دخل في عزل ذاتي لمدة أسبوعين بعد أن ثبتت إصابة نائبته إيساتو توراي بالمرض.

وقالت الرئاسة في بيان، صدر في وقت متأخر من مساء الأحد، إن وزير المالية مامبوري نجي ووزير الطاقة فافا سانيانج ووزيرة الزراعة أيمي فايبرو أصيبوا أيضا بالفيروس.

ولم يفصح البيان عن تفاصيل بشأن الحالة الصحية للوزراء المصابين.

وسجلت جامبيا حتى الآن 498 حالة إصابة بالمرض و9 وفيات فقط وهو من أقل عدد في منطقة غرب أفريقيا.

