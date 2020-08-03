ترامب ينتقد مستشارة البيت الأبيض: "مثيرة للشفقة"

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين ،انتقادا لاذعا لمستشارة البيت الأبيض ديبورا بيركس ، بشأن فيروس كورونا المستجد، بعدما حذرت من مرحلة جديدة تتصل بالوباء معتبرا تصريحاتها "مثيرة للشفقة".



وترامب الغاضب مما يعتبره تغطية إعلامية مفرطة في التشاؤم في إطار رده على الوباء، قال إن "بيركس رضخت لضغوط كي تتخذ موقفا سلبيا".

وكتب على تويتر، قائلاً: "ديبورا وقعت في الشرك وضربتنا. شيء مثير للشفقة".

وأمس الأحد قالت بيركس لشبكة "سي إن إن" إن الولايات المتحدة التي سجلت نحو 155 ألف وفاة بكوفيد-19، تدخل مرحلة جديدة من تفشي العدوى".

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واعتبرت أن الفيروس "يتفشى بشكل غير عادي"، مضيفة أنه "لكل من يعيشون في المناطق الريفية، لستم في مأمن من هذا الفيروس".

وقال ترامب إن تحذيرات "بيركس" صدرت بعدما هاجمتها رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي.

وكانت بيلوسي وديمقراطيون آخرون قد هاجموا بيركس، خبيرة الصحة العامة المخضرمة، لما اعتبروه استعدادا من جانبها لصوغ تصريحاتها لكسب رضى ترامب.

وقالت بيلوسي في تصريحات لتلفزيون إيه.بي.سي، أنه: "أعتقد أن الرئيس ينشر معلومات مضللة حول الفيروس وهي معينة منه، لذا ليس لدي ثقة هناك".