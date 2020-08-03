جريمة حوثية جديدة.. لغم يقتل يمني وطفليه

قُتل يمني و2 من أطفاله، الإثنين، جراء انفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي الإرهابية، في مناطق مأهولة بالسكان، جنوبي محافظة الحديدة، غربي البلاد.



وقال مصدر حقوقي لـ"الخليج 365"، إن لغما من مخلفات المليشيات الحوثية، انفجر بدراجة نارية، في بلدة "قضبة" التابعة لمديرية "الدريهمي"، جنوب مدينة الحديدة، ما أسفر عن مقتل سائقها و2 من أطفاله.

وأشار المصدر، إلى أن الطفلين (12 و10 أعوام)، كانا في طريقهما مع والدهما في الطريق إلى أحد المرافق الصحية لتلقي العلاج، قبل أن ينفجر بهم اللغم الحوثي، ويفارقون الحياة جميعا على الفور.

وقامت المليشيا الحوثية، بزرع الألغام الإيرانية المحرمة دوليا في الطرقات والأراضي الزراعية، وعلى الرغم من دحر الانقلابيين من تلك المناطق، ظلت تلك الألغام خطرا يهدد آلاف المدنيين ويحصد أرواح البشر والمواشي أيضا.

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وعلى صعيد متصل، أعلن مشروع" مسام" السعودي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الإثنين، تمكنه، من انتزاع 1327 لغمًا خلال الأسبوع الأخير من يوليو الماضي .

وأشار المشروع المتخصص في تطهير اليمن من الألغام، إلى أن من بين الكمية التي تم انتزاعها لغم واحد مضاد للأفراد، و 96 لغما مضادة للدبابات، و 1229 ذخيرة غير متفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.

وذكر مسام، في بيان، وصل ”الخليج 365”، أن إجمالي ما نزع منذ بداية المشروع حتى الآن أكثر من 177 ألف لغم زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن.

ووفقا للبيان، تحاول المليشيا إخفاء الألغام بأشكال وألوان وطرق مختلفة، وهو ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.